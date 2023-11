Há um Orçamento feito pelo Governo onde está José Luís Carneiro que será aprovado na quarta-feira pela bancada onde está sentado Pedro Nuno Santos. Os dois candidatos à liderança do PS ficam comprometidos com a proposta que vai entrar em vigor a 1 de janeiro, mas o que farão se, depois das eleições internas, chegarem ao cargo de primeiro-ministro? A resposta de José Luís Carneiro está no nome que ficou responsável por esta área na sua moção: Fernando Medina. Já Pedro Nuno Santos não esclarece o que fará.

Ambas as candidaturas foram questionadas pelo Observador sobre o que acontecerá ao Orçamento que vai ser aprovado caso sejam eles a ter essa decisão em mãos depois das legislativas de 10 de março. A lei em vigor será para executar como está ou avançar com uma proposta para o alterar? A candidatura de José Luís Carneiro respondeu apenas: “O nosso responsável pelo Orçamento no âmbito da moção é Fernando Medina“. O atual ministro das Finanças é responsável pela proposta de Orçamento que está a ser debatida atualmente, pelo que é improvável que tenha grandes alterações a propor.

Além disso, José Luís Carneiro tem apresentado como uma das suas vantagens de campanha essa garantia de “previsibilidade” e de “segurança”. Ainda esta quarta-feira, em entrevista à CNN, o candidato disse mesmo que a “segurança” é uma das coisas que as pessoas querem saber, exemplificando com a segurança “para cumprir o Orçamento. Os nossos pensionistas que estão em casa querem saber se vamos ser capazes de pagar as pensões e garantir a melhoria das pensões.” E compromete-se a “honrar esses compromissos com as melhorias que, entretanto, foram aperfeiçoadas, foram desenvolvidas no Parlamento”, no debate da especialidade que ficará fechado na próxima semana.

