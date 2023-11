A ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, afirmou, esta sexta-feira, em Soure que o investimento social “transforma vidas”.

O setor social é o grande motor de fixação de pessoas nos vários territórios”, salientou Ana Mendes Godinho.

A ministra falava na inauguração dos novos equipamentos da Estrutura Residencial para Pessoas Idosas (ERPI), com 40 camas, além de creche e jardim de infância, da Gesteira, em território da União de Feguesias de Gesteira-Brunhós, no concelho de Soure, distrito de Coimbra.

Trata-se de um investimento global de cerca de 2,5 milhões de euros, realizado pela Fundação Maria Luísa Ruas, que inclui financiamento do Programa de Alargamento da Rede de Equipamentos Sociais (PARES) II, superior a 730 mil euros, e apoio do município de Soure, no distrito de Coimbra, em cerca de 600 mil euros.

Para a titular da pasta do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, o investimento na área social, com financiamento público, permite também “juntar as gerações para garantir uma vida digna num espaço comum”, como acontece com as novas instalações da Gesteira, um projeto do arquiteto Nelson Teixeira concebido para “inovar nas soluções”.

Na sua opinião, o edifício “é a demonstração de que o ‘sangue, suor e lágrimas’ vale a pena”, como lhe recordaram à chegada responsáveis da Fundação Maria Luísa Ruas.

Considerando que esta ERPI e demais valências constituem “um projeto exemplar”, Ana Mendes Godinho disse que “o investimento social transforma vidas”, uma ideia que reiterou aos jornalistas no final da cerimónia.

Há aqui um esforço enorme de todos os trabalhadores da instituição”, disse, por sua vez, o presidente da Câmara Municipal de Soure, Mário Jorge Nunes.

O autarca usou da palavra depois do presidente daquela fundação, José António Tralhão, que agradeceu aos trabalhadores terem proporcionado “paz social, apesar dos sacrifícios”, pelo menos desde 2016, ano em que a obra foi adjudicada à empresa construtora.

A ministra salientou ainda aos jornalistas que, neste momento, as empreitadas na área social “a acontecer no país” abrangem cerca de 800 projetos, com investimentos que, no total, ultrapassam os 800 milhões de euros.