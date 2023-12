Na noite de domingo para segunda-feira, o estado de Queensland, no nordeste da Austrália, foi atingido por ventos fortes e chuvas torrenciais na sequência da passagem do ciclone tropical Jasper. Em consequência, mais de 300 pessoas tiveram de ser resgatadas de casa, estradas ficaram cortadas, crocodilos passaram a nadar pelas ruas australianas e o aeroporto de Cairns viu os aviões ficarem debaixo de água.

Após as chuvas fortes, os guardas florestais avisaram a população que, até o nível de água baixar, os crocodilos “rápidos como um relâmpago” iriam estar a nadar em todos os cursos de água no norte do Estado. Com receio destes animais, e também das forças das águas, várias famílias viram-se obrigadas a ficar presas nos telhados das suas casas enquanto esperavam pelo resgate.

Peak Aussie content here ???? A big crocodile has been spotted in a swollen drain in the centre of Ingham, a North Queensland town currently cut off by floodwaters. Filmed by @abcnews reporter @ChloeChomicki, who is isolated like everyone else in town. pic.twitter.com/LSg5ODkpIF — Siobhan Heanue (@siobhanheanue) December 17, 2023

Os crocodilos, levados pelas águas das cheias, têm assim sido avistados em várias cidades de Queensland. Num vídeo publicado na rede social X pela AFP, um crocodilo com 2,5 metros de comprimento foi encontrado num esgoto na cidade de Ingham, a norte de Townsville, e foram necessários quatro homens para capturá-lo. O animal foi depois colocado numa jaula.

VIDEO: ???????? Crocodile pulled from floodwaters as storms hit Australia A 2.5 metre (8.2 feet) crocodile swimming in a flooded creek in Ingham, #Queensland is removed by wildlife officers after being spotted by locals as heavy downpours forced evacuations and flood warnings pic.twitter.com/PTf7uwqPIY — AFP News Agency (@AFP) December 18, 2023

Mais a norte, Cairns, cidade de 150 mil habitantes, foi quase cercada pela água, cujo nível chegou aos dois metros de altura. O aeroporto da região foi obrigado a encerrar depois de as cheias na pista de aterragem terem deixados os aviões dentro de água.

“Este nível de precipitação não tem precedentes”, declarou o líder do governo do estado de Queensland, Steven Miles. A catástrofe natural “foi a pior de que me lembro”, acrescentou, citado na BBC.

“Tenho estado a falar com os habitantes de Cairns no terreno… e eles dizem que nunca viram nada assim”, afirmou.”Para alguém do extremo norte de Queensland dizer isso, é realmente dizer algo”.