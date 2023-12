O Presidente francês, Emmanuel Macron, defendeu a lei de imigração aprovada na véspera pela Assembleia Nacional como “um escudo” que faltava a França — apesar de ser um projeto de lei que o próprio quer ver analisada pelo Conselho Constitucional.

Em entrevista ao programa “C à Vous” (France 5), Macron reagiu às críticas de que foi alvo na sequência da aprovação da nova lei, inclui medidas como a limitação de apoios sociais a imigrantes e a nacionalização imediata para todos os filhos de estrangeiros nascidos em França.

“Temos de lutar contra os fluxos de pessoas que chegam de forma irregular. Porque se não formos eficientes, não podemos processar os seus casos suficientemente rápido para os enviar de volta. E essa é uma perda de controlo”, afirmou o Presidente.

O projeto de lei não contou com os votos de todos os deputados do seu partido Renaissance, mas recebeu a aprovação do partido de centra-direita Os Republicanos (com quem foi negociado) e da União Nacional (antiga Frente Nacional) — a líder da extrema-direita Marine Le Pen classificou mesmo a aprovação do texto como uma “vitória ideológica” da sua força política, apesar de não ter estado envolvida na sua redação.

O Presidente francês reconhece que não concorda com todas as medidas que constam no texto, como a exigência de um “depósito” aos estudantes estrangeiros, razão pela qual defende que seja revista pelo Conselho Constitucional. “Mas precisamos dele e as provisões com que não concordamos não justificam bloquear toda a proposta”, defende.

Na sequência da aprovação, o ministro da Saúde, Aurélien Rousseau, apresentou a demissão, por considerar que não pode defender a proposta. A imprensa francesa garante que outros ministros estão a considerar a demissão. Questionado a propósito da demissão de Rousseau, Macron declarou que “ninguém é insubstituível” e disse “respeitar” a decisão do ministro.