A jornalista Mafalda Anjos anunciou esta quinta-feira a demissão do cargo de diretora da revista Visão, que ocupava desde setembro de 2016. A decisão foi anunciada numa reunião com a redação e confirmada pela própria numa publicação no Instagram, na qual diz não se sentir “alinhada com a estratégia do grupo”, o que a “impede” de prosseguir com o projeto. Mas também sai porque quer “fazer outras coisas — mais televisão, mais rádio, mais novos projetos”.

“Fui mesmo muito feliz aqui neste período, apesar da luta hercúlea que é fazer imprensa em 2023. Mas eu, que não sei viver de outra forma a não ser em consciência, em liberdade e em permanente estado de entusiasmo com a próxima coisa que me atira para fora de pé, senti que está na altura de sair e de mudar”, lê-se na publicação. A saída vai acontecer no início de 2024.

Mafalda Anjos estava na Visão desde 2015, primeiro como diretora-adjunta, e depois, a partir de 2016, como diretora. Licenciada em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, trabalhou na revista Exame em 1998, da qual saiu para a Focus no ano seguinte. Em 2001, transitou para o Semanário Económico onde, de 2006 a 2009, foi diretora-adjunta. Acabaria por sair para editar a Revista do Expresso durante sete anos.

À Visão chegou em 2015. Em 2018, a revista — assim como outros títulos como a Activa, Caras, Courrier Internacional ou Exame — foi comprada pela Trust in News Unipessoal Lda., detida por Luís Delgado. Atualmente, é também comentadora da CNN Portugal.

“Apresentei pois a minha demissão da direção da VISÃO. Deixo a revista no início do ano, porque não estou alinhada com a estratégia do grupo, o que me impede de prosseguir com o projeto a que me propus, e também porque quero fazer outras coisas — mais televisão, mais rádio, mais novos projetos. Encerra-se assim mais um ciclo e abre-se outro”, acrescenta Mafalda Anjos, no Instagram.