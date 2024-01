Os sites da TSF, Diário de Notícias e Dinheiro Vivo já estão a funcionar, depois de mais de 24 horas sem ser possível atualizar qualquer notícia devido à cessação de um contrato que impedia o acesso dos trabalhadores ao backoffice e, consequentemente, ao site da rádio e dos jornais.

O Conselho de Redação (CR) e a Comissão de Trabalhadores (CT) enviaram uma mensagem à administração da Global Media Group e alertaram para “imprevisíveis” consequências editoriais e até financeiras. Desde a madrugada de 1 de janeiro de 2024 “não pode ser atualizado” pelo facto de “devido à cessação de contrato”, terem deixado de estar “disponíveis todas as ferramentas da atual plataforma”, referiam. Na nota a que o Observador teve acesso, lê-se que os elementos do Conselho de Redação e da Comissão de Trabalhadores “alertaram a direção e os responsáveis pela área para os riscos de uma transição, sem que estivessem reunidas todas as condições de segurança e salvaguarda do bom funcionamento do site“, o que acabou por levar à impossibilidade de fazer qualquer atualização.

Além da incapacidade de dar notícias e de reproduzir a emissão da rádio através do site, os trabalhadores alertaram ainda para o “eventual risco de se perder o arquivo que constitui, nesta altura, a memória escrita e sonora da TSF”.

“Os membros eleitos do CR e da CT lamentam que não tenham sido tomadas, em tempo útil, decisões que evitassem uma disrupção do normal funcionamento do site e acautelassem uma solução intermédia que assegurasse a transição para um novo formato”, referiram os jornalistas, técnicos e animadores da rádio, apelando a que sejam tomadas “todas as medidas” para que a rádio possa “continuar a dar notícias e a manter em pleno o seu arquivo digital”. “Caso contrário , as consequências editoriais – e até financeiras – são imprevisíveis”, sublinharam.

No Facebook do Diário de Notícias, que também esteve sem a possibilidade de atualizar o site, é referido que a questão se deve a “problemas técnicos relacionados com a entrada no ar do novo site“. “As nossas mais sinceras desculpas a todos os leitores com a promessa de que o problema será resolvido nas próximas horas. Em breve voltaremos ao seu contacto com um site totalmente renovado”, pode ler-se na mesma nota. O Dinheiro Vivo não comunicou perturbações, mas o site também não é atualizado desde o primeiro dia do ano.

Notícia atualizada às 14h22 com a informação de que os sites voltaram a funcionar com normalidade.