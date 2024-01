Morreu Bruno Fernandes, modelo e DJ, morreu aos 38 anos, confirmou a agência de modelos com a qual trabalhava e também alguns amigos do homem que teve sucesso no Dubai e voltou nos últimos anos a Portugal. Tinha um filho com três anos.

Em comunicado da Blast Agency, nas redes sociais, lê-se que “é com profundo pesar que a Blast Models anuncia o falecimento de Bruno Fernandes”. “Neste momento de profunda dor, a Blast Models manifesta aos familiares e amigos as mais sinceras condolências”, acrescenta a agência.