Uma jovem de 17 anos, do 11.º ano, morreu na tarde desta quinta-feira, na sequência de ferimentos graves após ter embatido numa porta de vidro na Escola Secundária de Seia, no distrito da Guarda, confirmou à Lusa fonte dos bombeiros locais.

De acordo com o segundo-comandante dos Bombeiros Voluntários de Seia, Marco Teixeira, o alerta foi recebido por volta das 13h48 e à chegada ao local a equipa pré-hospitalar deparou-se com a aluna caída no chão em paragem cardiorrespiratória com ferimentos graves na zona do tórax. Não se sabe o motivo pelo qual a jovem embateu contra a porta de vidro.

Foram ainda ativados para o local outros meios de socorro como a ambulância SIV (Suporte Imediato de Vida) de Seia e o helicóptero do INEM, que aterrou no recinto da escola.

Marco Teixeira explicou que a vítima acabou por ser transportada de ambulância para o hospital de Seia em manobras de suporte avançado de vida com o apoio da equipa do helicóptero do INEM, mas não foi possível reverter a situação.

Foram ainda mobilizados para a Escola Secundária de Seia uma equipa de psicólogos do INEM e elementos do serviço municipal de Proteção Civil.

O Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil Beiras e Serra da Estrela precisou à agência Lusa que estiveram no local um total de 30 operacionais dos Bombeiros Voluntários de Seia, da GNR, do INEM e dos serviços municipais de Proteção Civil.

Segundo a SIC Notícias, o caso vai ser entregue à Polícia Judiciária (PJ) para apurar se se tratou de um acidente ou se alguém empurrou a vítima contra a porta de vidro.

A mesma estação televisiva denuncia o que diz ser as alegadas más condições das infraestruturas da escola de Seia e que havia planos de obras que foram sucessivamente adiados. Em declarações à SIC, Luciano Ribeiro, presidente da Câmara de Seia, descartou que a morte da aluna esteja relacionada com isso.

“De facto, o acidente não se pode relacionar com as obras. As obras são estruturais e globais na escola toda e privilegiam em larga medida questões de eficiência energética e de qualidade”, afirmou Luciano Ribeiro, acrescentando que o município elaborou “há cerca de dois anos” um processo de requalificação para as obras da escola, ainda que a candidatura tenha sido rejeitada.

“Neste momento, até ao final do mês, vamos submeter uma candidatura ao PRR [Plano de Recuperação e Resiliência] para que a escola seja requalificada”, adiantou o autarca de Seia.