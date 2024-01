Luís Montenegro será cabeça de lista da Aliança Democrática pelo círculo eleitoral de Lisboa. Miguel Guimarães, antigo bastonário da Ordem dos Médicos, será número um pelo distrito do Porto. Recorde-se que Miguel Guimarães, não militante do PSD, foi o convidado de honra da apresentação oficial do acordo entre PSD, CDS, PPM e independentes.

De acordo com fonte da direção do partido, existem ainda duas surpresas: Eduardo Oliveira e Sousa, antigo presidente da Confederação dos Agricultores de Portugal (CAP), será cabeça de lista da coligação pré-eleitoral por Santarém. Liliana Reis, diretora do curso de Relações Internacionais da Universidade Lusófona, encabeça a lista por Castelo Branco. São ambos independentes.

Surpreendente é também a escolha de Miguel Pinto Luz, vice-presidente do PSD, para ser cabeça de lista da Aliança Democrática por Faro — ele que é número dois de Carlos Carreiras em Cascais. Pinto Luz tem, ainda assim, ligações familiares ao distrito do Algarve, nomeadamente o avô paterno.

Teresa Morais, antiga secretária de Estado dos Assuntos Parlamentares e da Igualdade do primeiro governo de Pedro Passos Coelho e apoiante de sempre de Luís Montenegro, será candidata por Setúbal. Os restantes nomes serão divulgados no Conselho Nacional do PSD, que acontece esta segunda-feira e que aprovará a lista de candidatos a deputados.