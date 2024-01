Uma idosa morreu, esta terça-feira de manhã, depois de ter sido esfaqueada numa rua da freguesia da Amora, no concelho do Seixal, e o suspeito do crime encontra-se em fuga, disseram à Lusa fontes da Proteção Civil e da PSP.

Segundo o Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil da Península de Setúbal, o alerta para a ocorrência, na Avenida da Liberdade, foi dado pelas 8h00, e a vítima morreu no local.

A PSP indicou à Lusa que a Divisão Policial do Seixal foi alertada para um roubo na via pública.

“A vítima, uma idosa de 76 anos, terá sido atingida com cinco golpes de arma branca, na zona do tórax e axila, resultando em ferimentos graves. Acionado o socorro, a vítima foi assistida no local, e ainda no interior da ambulância foi verificado o seu óbito”, referiu, numa resposta escrita.

O suspeito, acrescentou a PSP, é um homem que “terá atuado sozinho” e fugiu do local “para parte incerta na posse da mala da vítima”.

Na ocorrência estiveram os Bombeiros Voluntários da Amora, uma viatura médica de emergência e reanimação (VMER) do Hospital Garcia de Orta (no concelho de Almada, também no distrito de Setúbal), a PSP e a Polícia Judiciária.