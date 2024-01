Esta quinta-feira abordamos o problema da seca no Algarve. O Governo anunciou ontem que o Algarve vai ter cortes de água de 25% na agricultura e de 15% no sector urbano, menos do que se chegou a temer pois falava-se um corte de 70% na agricultura, um racionamento que os agricultores algarvios consideravam que poria em causa os pomares da região. Assim as laranjas do Algarve talvez sobrevivam, mas não restam dúvidas que a situação é séria pois ninguém sabe quando é que a seca vai acabar, sobretudo se o Algarve vai voltar a ter o regime climático que permitiu o seu modelo agrícola. No Contra-Corrente queremos debater aquilo que poderia ter sido feito, ou que ainda pode ser feito para o sul de Portugal. Será que a situação é assim tão grave?

