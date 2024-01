O internacional português Diogo Jota foi este domingo decisivo no triunfo do líder Liverpool na visita ao Bournemouth (4-0), ao assistir e ‘bisar’ no jogo que encerrou a 21.ª jornada da Liga inglesa de futebol.

Sem a ‘estrela’ Mo Salah, na seleção do Egito que participa na Taça das Nações Africanas (CAN2023), Diogo Jota apareceu para chamar a si o protagonismo, primeiro a assistir o internacional uruguaio Darwin Nuñez e depois também a marcar.

Com um nulo ao intervalo, os ‘reds’ começaram a construir a vitória com o golo de Darwin, aos 49 minutos, numa assistência de primeira do português, e depois foi Diogo Jota a dar tranquilidade, com golos aos 71 e 78 minutos.

Já nos descontos, aos 90+3, também Darwin Nuñez não perdeu a oportunidade de ‘bisar’, num lance com assistência de Joe Gomez.

Esta vitória mantém o Liverpool na liderança da Premier League, agora com 48 pontos, mais cinco do que o tricampeão Manchester City, que tem menos um jogo realizado, e do que Arsenal e Aston Villa, todos com 43 pontos.

Na quinta posição está o Tottenham, com mais cinco pontos do que o West Ham, sexto, e que hoje deixou fugir já nos descontos uma preciosa vantagem em casa do Sheffield United (20.º e último), com o jogo a terminar 2-2.

Foi um final de loucos em Sheffield, com duas expulsões, de Brewster na equipa da casa, aos 90+3, e de Coufal no West Ham, aos 90+7, além de uma grande penalidade quando o cronómetro já apontava 90+13 minutos de jogo.

Os londrinos venciam por 2-1, com golos de Cornet (29) e Ward-Prowse (79), e de Brereton Diaz para o Sheffield (44), mas um erro do guarda-redes Areola, numa saída intempestiva a socar a bola, levou o árbitro a assinalar grande penalidade.

Do lance, o guarda-redes saiu lesionado e foi substituído por Fabianski, mas sem que conseguisse evitar o 2-2, num penálti apontado por McBurnie, aos 90+13.