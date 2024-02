As eleições de domingo nos Açores ficaram marcadas por uma reviravolta em seis das nove ilhas dos Açores, que trocaram de partido face aos resultados de 2020. Já o PS, que surgiu como a segunda força no arquipélago, venceu no concelho e freguesia onde nasceu o líder da coligação PSD/CDS-PP/PPM, José Manuel Bolieiro, que governa os Açores desde 2020. Por outro lado, o candidato do PS a presidente do Governo dos Açores, Vasco Cordeiro, voltou a vencer na freguesia de onde é natural, mas continuou a perder no concelho nas eleições regionais deste domingo.

Seis das nove ilhas dos Açores trocaram de partido vencedor

São Miguel, São Jorge, Terceira, Pico e Graciosa trocaram a vitória do PS, nas legislativas regionais de 2020, pela da coligação PSD/CDS-PP/PPM, no domingo. Já o Corvo, onde há pouco mais de três anos venceu uma coligação PPM/CDS-PP, preferiu este ano os socialistas.

Segundo dados oficiais provisórios, em São Miguel, a coligação PSD/CDS-PP/PPM venceu com 23.940 votos (39,68%), ao contrário das últimas eleições, nas quais ganhou o PS, com 20.813 votos (38,98%), de acordo com resultados oficiais publicados no Diário da República.

Se, em 2020, PSD, CDS-PP e PPM tivessem ido coligados às eleições, poderiam alcançar um somatório de 21.569 votos, acima do resultado socialista.

Este ano, a coligação de direita elegeu 10 mandatos em São Miguel, mais um do que em 2020, o PS ficou com oito (perdeu um) e o Chega subiu de um para dois deputados. O BE perdeu o deputado que elegeu por este círculo nas últimas eleições.

PSD/CDS-PP/PPM venceram em São Jorge com 2.584 votos (52,22%), o que representou uma reviravolta em relação a 2020, quando ganhou o PS (1.571 votos/32,02%).

Neste círculo, o PS também desceu no número de votos entre as duas eleições, tendo obtido domingo apenas 1.477 votos (29,85%). Os votos somados de PSD (905), CDS-PP (1.552) e PPM (74) em 2020 representavam 2.531 votos, e ficariam acima do resultado conseguido então pelos socialistas.

No entanto, em termos de mandatos, em São Jorge não houve alterações: O PS manteve um mandato e a coligação dois (quando nas eleições anteriores o PSD teve um e o CDS-PP outro).

Na ilha Terceira, PSD/CDS-PP/PPM conseguiram 12.099 votos (43,57%), seguido do PS com 10.304 (37,10%). Nas legislativas anteriores, o PS venceu neste círculo, com 10.200 votos, seguido do PSD, com 7.028 votos (que seriam 9.563 com os votos dos atuais parceiros de coligação).

Em termos de mandatos, o coligação PSD/CDS-PP/PPM conseguiu cinco, o PS quatro e o Chega um, enquanto em 2020, o PS teve cinco, o PSD quatro e o CDS-PP um.

Em termos de mandatos, no Pico ficou tudo na mesma. Tal como em 2020, o PS conseguiu domingo dois e o PSD outros dois deputados. No entanto, nas eleições anteriores quem teve mais votos foi o PS, com 3.038 votos (44,83%) e no domingo a coligação PSD/CDS-PP/PPM, com 3.595 votos (47,52%). Em 2020, mesmo coligados, a soma dos votos dos três partidos da coligação (de 2.813) ficaria atrás dos socialistas.

PSD/CDS-PP/PPM ficaram este domingo com dois mandatos na Graciosa e o PS com um. Em 2020 foi ao contrário: o PSD conseguiu apenas um e o PS dois. Os socialistas perderam votos este ano (1.079 ou 43,68% e nas últimas eleições tiveram 1.200 votos) e a coligação obteve 1.142 votos (46,23%), menos do que os 1.174 votos somados dos três partidos por este círculo em 2020.

No Corvo, desta vez o PS venceu com 164 votos, que representaram 53,42%, quando em 2020 venceu uma coligação PPM/CDS-PP (com 115 votos ou 40,07%). Em ambas as eleições, tanto o PS como os partidos coligados elegeram um deputado cada.

Santa Maria voltou a dar a vitória ao PS, com uma ligeira subida no número de votos, de 1.050 (43,95%) para 1.093 votos (41,51%). Neste círculo, o segundo classificado também subiu, já que o PSD, o PPM e o CDS-PP conseguiram em 2020 um total de 886 votos e este ano os três partidos em coligação alcançaram 902 votos.

Em termos de mandatos, Santa Maria elegeu o mesmo número de deputados: dois socialistas e um da direita que venceu as legislativas açorianas.

No Faial, venceu a coligação PSD/CDS-PP/PPM, com 3.652 votos (48,23%) e em 2020 o PSD (com 2.893 votos ou 41,04 %), elegendo dois deputados contra outros dois do PS. Os socialistas ficaram em segundo lugar em ambas as eleições (30,31% ou 2.137 votos em 2020 e 2.449 votos ou 32,34% no domingo).

Nas Flores venceu o PS tanto este domingo, com 862 votos, (41,76%) como há pouco mais de três anos (593 votos – 30,04%). No entanto, em 2020 os três mandatos das Flores ficaram divididos entre o PS, o PSD e o PPM, elegendo um deputado cada. No domingo, a coligação não conseguiu manter os dois deputados e perdeu um para os socialistas.

PS venceu no concelho e freguesia onde nasceu José Manuel Bolieiro

O PS foi no domingo a força política mais votada no concelho e na freguesia da Povoação, onde nasceu o líder da coligação PSD/CDS-PP/PPM, José Manuel Bolieiro, que venceu as eleições dos Açores, de acordo com os resultados provisórios.

Segundo informação disponibilizada pela Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna, no concelho da Povoação, na ilha de São Miguel, o PS obteve 42,65% (1.373 votos), enquanto a coligação PSD/CDS-PP/PPM ficou com 37,74% (1.215 votos).

No concelho onde o líder do PSD/Açores nasceu há 58 anos, a terceira força política foi o Chega, com 10,44% (336 votos), seguida do BE (1,77%, 57 votos), do PAN (1,06%, 34 votos) e da IL (0,87%, 28 votos).

Na freguesia de onde José Manuel Bolieiro é natural, Povoação, também foram os socialistas os vencedores da noite de domingo, mas ainda por menos votos do que no concelho.

Enquanto no município o PS venceu por 158 votos, na freguesia da Povoação a diferença foi de apenas 64, com a coligação a conquistar 397 votos (38,54%) e os socialistas 461 (44,76%).

Também na freguesia sede do concelho o Chega foi a terceira força política mais votada (94 votos), à frente de BE (18 votos), PAN (nove votos), ADN (seis votos) e IL (cinco).

Nas eleições de 2020, os socialistas já tinham ficado à frente dos sociais-democratas tanto no concelho como na freguesia da Povoação.

José Manuel Bolieiro reside atualmente em Ponta Delgada, onde a coligação foi a vencedora, com 40,30% (12.419 votos), deixando o PS em segundo lugar, com 33,25% (10.248 votos), também repetindo os resultados das últimas eleições regionais açorianas. Também em Ponta Delgada, igualmente na ilha de São Miguel, o Chega ficou em terceiro, seguido pelo BE, IL e PAN.

Vasco Cordeiro continua a vencer na freguesia natal em Ponta Delgada, mas perde no concelho

O candidato do PS a presidente do Governo dos Açores, Vasco Cordeiro, voltou a vencer na freguesia de onde é natural, Covoada, em Ponta Delgada, mas continuou a falhar a vitória no concelho nas eleições regionais deste domingo.

Com uma diferença de 17 votos em relação à coligação PSD/CDS/PPM, o PS venceu na freguesia de Covoada, no concelho de Ponta Delgada, na ilha de São Miguel, arrecadando 212 votos (38,55%) contra 195 (35,45%), seguindo-se o Chega, com 95 votos (17,27%), segundo informação disponibilizada pela Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna.

Nas eleições de 2020, o PS também ganhou na freguesia de onde é natural o socialista Vasco Cordeiro, com 258 votos (48,41%), seguindo-se o PSD, com 161 votos (30,21%), e o Chega, com 38 votos (7,13%).

À semelhança das eleições de 2020, a candidatura encabeçada por Vasco Cordeiro continua a ser a segunda escolha da maioria dos eleitores no concelho de Ponta Delgada, ainda que este domingo tenha registado mais 487 votos do que no anterior ato eleitoral, mas com uma percentagem inferior devido ao aumento do número de votantes, que cresceu de 27.155 para 30.818, superior ao registo de mais 268 cidadãos inscritos para votar neste círculo eleitoral (de 65.031 para 65.299 inscritos).

Nestas eleições, o PS conseguiu no município 10.248 votos (33,25%), enquanto a coligação PSD/CDS/PPM obteve 12.419 votos (40,30%), seguindo-se o Chega, com 3.510 votos (11,39%), e o BE, com 1.039 votos (3,37%).

Em 2020, o PSD venceu no concelho com 10.114 votos (37,25%), seguindo-se o PS, com 9.761 votos (35,95%), o BE, com 1.427 votos (5,26%), e o Chega, com 1.390 votos (5,12%), de acordo com os dados da Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna.

O socialista Vasco Cordeiro, deputado e anterior presidente do Governo Regional, apresentou-se na corrida a este ato eleitoral “por causa do futuro dos Açores”, com o objetivo de “vencer as eleições e ter condições para recuperar” a região da “degradação de um conjunto de indicadores”.