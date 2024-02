José Manuel Bolieiro e Luís Montenegro estiveram numa localização não revelada, num hotel, a seguir pela televisão, juntos, a noite eleitoral. Longe das câmaras e a definir a estratégia. Cedo se percebeu que a noite ia ser melhor do que o esperado. O embaraço que se previa que Montenegro pudesse ter por ver Bolieiro a não fechar a porta ao Chega redundou noutra cenário: a montenegrização de Bolieiro. O líder do PSD/Açores optou por descartar uma coligação ou acordo com André Ventura e formar governo com uma “maioria relativa”, colocando nos outros partidos (onde inclui tanto o PS como o Chega) o ónus de o derrubar. A estratégia de Bolieiro é, na verdade, o tubo de ensaio da estratégia de Montenegro para março.

Montenegro foi o primeiro a falar e apontou o caminho, que não só excluiu o Chega como o colocou no mesmo patamar do PS. O líder do PSD avisava que os resultados davam à “coligação condições de governabilidade, para os próximos quatro anos”. E colocou a responsabilidade nos outros: “Não obstante não haver maioria absoluta da coligação, a verdade é que só pode haver um Governo alternativo se todas as outras forças políticas, e em particular duas — PS e Chega — se unirem, se coligarem.” Era a inversão do ónus da estabilidade.

