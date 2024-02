A Câmara de Coimbra vai avançar este ano com a requalificação da Casa do Cinema e prevê um investimento de cerca de 520 mil euros naquela sala de cinema do edifício Avenida, afirmou, esta quarta-feira, à agência Lusa o município.

No final de janeiro, a Câmara de Coimbra contratou a Celiumproj, após consulta prévia, para a elaboração de projeto de remodelação e licenciamento de instalações elétricas e técnicas para as salas de cinema do edifício Avenida, num investimento de 13.800 euros, de acordo com o portal de contratação pública Base consultado pela agência Lusa.

A aquisição deste serviço para as salas de cinema compradas pelo município em 2022 é um dos primeiros passos para uma intervenção de reabilitação e modernização da sala situada no rés-do-chão, onde funciona a Casa do Cinema de Coimbra, estando previsto um investimento de cerca de 520 mil euros, dos quais mais “de 350 mil euros resultam da necessidade de beneficiação das instalações técnicas”, disse à Lusa fonte oficial do município, em resposta escrita.

“No que respeita à sala do R/C [rés-do-chão], e considerando a urgência da intervenção, a previsão da autarquia é avançar com o procedimento desde já, dotando a Casa do Cinema das melhores condições para a promoção regular e concertada da sua atividade”, frisou o município, salientando que está previsto que a obra decorra entre 2024 e 2025.

Já para a sala situada no 7.º piso do edifício Avenida, que não está a ser utilizada, a autarquia vai aguardar “a abertura de avisos para programa de financiamento enquadráveis, prevendo-se intervenção em 2025”.

“A remodelação da sala do piso superior carece de investimentos avultados, designadamente para controlo de problemas de infiltrações, revestimentos superficiais, instalações técnicas, equipamento e mobiliário”, esclareceu.

No caso da sala que é hoje o centro da atividade da Casa do Cinema de Coimbra, estão previstos trabalhos de “construção civil para requalificação e beneficiação da infraestrutura e melhoria do desempenho acústico e de segurança contra incêndios”.

A intervenção irá também melhorar e modernizar as funcionalidades da sala, “onde se destaca a adaptação da instalação a pessoas de mobilidade condicionada e o aumento do conforto físico e visual”.

A remodelação da zona da bilheteira, a criação de um bengaleiro, a substituição do revestimento das paredes e do pavimento, a instalação de ar condicionado e ventilação e a substituição das portas de acesso à sala de cinema são outras das intervenções previstas.

Sobre os usos que poderão ser dados à sala do sétimo piso, o município referiu apenas que os equipamentos camarários “estarão sempre abertos a quem deles necessite na prossecução de uma missão associativa, pública, cultural, formativa e/ou social, desde que devidamente adequada a cada espaço”.

Questionado pela agência Lusa, Tiago Santos, da Casa do Cinema de Coimbra, salientou que a intervenção na sala que hoje ocupam é urgente, com 90% das intervenções previstas a terem sido já identificadas numa vistoria da IGAC (Inspeção-Geral das Atividades Culturais).

O responsável referiu que, neste momento, a Casa do Cinema de Coimbra tem uma fila de cadeiras encerrada “por causa de infiltrações”, não se conhecendo ainda a sua origem.

Tiago Santos espera também que no decorrer deste semestre fique fechado o protocolo com o município que permita enquadrar a gestão daquela sala de cinema.