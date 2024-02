A PSP deteve, na última semana, cinco suspeitos de crimes relacionados com introduções ilegítimas em propriedades privadas e tentativas de furto em várias freguesias de Ponta Delgada, nos Açores, revelou esta segunda-feira a polícia.

Segundo o Comando Regional da Polícia de Segurança Pública (PSP), os crimes ocorreram sobretudo em residências localizadas nas freguesias de São Sebastião, São Pedro, São Roque e Fajã de Baixo, no concelho de Ponta Delgada, na ilha de São Miguel.

A PSP assinala, em comunicado de imprensa, que as detenções “resultam, em grande parte, da proatividade, empenho e celeridade na atuação dos polícias que as efetivaram”, permitindo que os furtos “não fossem consumados na sua plenitude”.

Segundo a PSP, foram recuperados praticamente todos os bens roubados.

A polícia assegura que a detenção dos cinco suspeitos no espaço de uma semana permitiu “incrementar os níveis de confiança da população, reforçando o sentimento de segurança da mesma”.

O Comando Regional dos Açores apela à população para que situações deste género sejam reportadas para que os meios policiais sejam acionados de forma célere e responsabilizados os alegados autores deste tipo de crimes contra o património.

“A Polícia de Segurança Pública, ciente de que estes ilícitos criminais colidem com uma positiva perceção de segurança da população, continuará especialmente atenta e diligente, no sentido de prevenir e atuar eficazmente perante situações desta natureza, direcionando os meios policiais para as áreas e locais mais fustigados por este tipo de criminalidade”, lê-se no comunicado.

Contactada pela agência Lusa, fonte policial adiantou que os suspeitos, após presentes a primeiro interrogatório judicial, “não ficaram com medidas privativas da liberdade”.