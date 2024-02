Siga aqui o nosso liveblog sobre a guerra na Ucrânia

O ex-Presidente russo Dmitry Medvedev avisa que as tropas russas podem ter de tomar a capital ucraniana, Kiev, de modo a atingir os objetivos da “operação militar especial”, entre eles, a queda do governo ucraniano.

“Onde parar? Não sei. Acho que, considerando o que disse [sobre a necessidade de criar um cordão de segurança], teremos que trabalhar muito. Será Kiev? Sim, provavelmente deve ser Kiev também. Se não agora, então daqui a algum tempo, provavelmente durante alguma outra fase do desenvolvimento deste conflito”, disse Medvedev, citado pela agência russa TASS, durante uma conferência de imprensa.

O atual vice-Presidente do Conselho de Segurança da Rússia justificou a necessidade de tomar Kiev usando dois argumentos: o de que a capital da Ucrânia é uma cidade russa e de que a ameaça a Moscovo vem dessa mesma cidade.

Recorde-se que o exército russo tentou tomar a capital ucraniana em fevereiro e março de 2022, sem sucesso.

“Embora Kiev seja uma cidade russa nas suas raízes, é gerida por uma equipa internacional de opositores da Rússia liderada pelos Estados Unidos. Todas as decisões são tomadas do outro lado do oceano e no quartel-general da NATO. Isso é absolutamente óbvio”, sublinhou Medvedev, acrescentando que, para a Rússia, fica em aberto a possibilidade de a Ucrânia se manter um estado independente depois da “operação militar especial”