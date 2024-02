“O PS não é honesto com as pessoas. O PS deixou de ser um partido confiável.” Num comício em Évora, ao lado de Luís Montenegro, o presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas, não poupou críticas aos socialistas. O autarca deixou também “palavras de repúdio” após ter sido atirada tinta verde ao presidente do PSD, sugerindo que existiram “razões cobardes e políticas” por detrás daquela ação.

Recordando que o PS governou 23 dos últimos 30 anos, Carlos Moedas assinalou que os socialistas dizem que vai ser “diferente”. Mas atirou que “os mesmos protagonistas dizem que que ‘vai ser diferente’. Não vai”, salientando que o dia 10 de março é “determinante” para o futuro do país. “É uma escolha entre mais do mesmo, um PS que falhou em tudo; ou uma AD, em Luís Montenegro, que põe sempre as pessoas à frente.”

Carlos Moedas apontou como problemas da governação socialista os cortes nas pensões, as promessas falhadas na Habitação e a falta de médicos de família. “O PS apresenta ideias recauchutadas”, lamentou o autarca de Lisboa, que passou ao ataque: “Quando perceberem isso, começaram numa ideia negativa, na ideia de a AD ser um diabo, que vai fazer mal às pessoas. Têm medo que a AD venha trazer uma vida melhor às pessoas, porque se tiverem uma vida melhor não votam neles, votam em nós”, insistiu Carlos Moedas.

O presidente da Câmara de Lisboa criticou igualmente a “capacidade” do PS “de olhar para o Estado como se fosse deles, como se mandassem no Estado”. “Dia 10 de março é mais do que uma escolha entre projetos; a mera hipótese de o PS vencer as eleições significa o falhanço total do sistema de alternância. Seria a destruição do sistema”.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

“O PS e a extrema-esquerda criaram o caos na imigração”, acusa Moedas

No mesmo discurso em Évora, Carlos Moedas trouxe o tema da imigração para o discurso, introduzido nesta campanha por Pedro Passos Coelho. Recordando o seu próprio percurso como emigrante e o facto de ser casado com uma imigrante para criticar as posições assumidas pelo “PS e pela extrema-esquerda”

“Sim, o nosso país precisa de imigrantes. Mas, para isso, precisa de uma verdadeira política de imigração. O PS e a extrema-esquerda criaram o caos na imigração. Nós queremos receber com dignidade. Não podemos tolerar atentados contra a dignidade humana”, rematou Moedas.