Depois da má exibição de Adán em Vila do Conde frente ao Rio Ave, Rúben Amorim tinha duas hipóteses de lidar com a situação na antecâmara do dérbi com o Benfica para a primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal: 1) apostava no espanhol quase como um voto de confiança para mostrar que continuava a ser o número 1; 2) voltava a ter Franco Israel na baliza por tratar-se de uma partida da prova rainha do calendário. O técnico optou pela segunda via, sendo que nem foi preciso explicar a Adán a opção porque com o regresso do Campeonato voltaria a assumir a titularidade. No entanto, esse cenário sofreu um volte-face.

No habitual treino para suplentes e não convocados depois do triunfo frente aos encarnados, o guarda-redes que esteve no banco esta quinta-feira sofreu uma lesão com gravidade num joelho e pode ter a época em risco, algo que será aferido mediante a realização de mais exames médicos para perceber a extensão do problema. A informação começou por ser avançada pela CMTV e foi confirmada pelo Observador.

A notícia acaba por ser uma “surpresa”, tendo em conta que, na informação sobre o treino realizado em Alcochete à porta fechada. “Na sessão desta sexta-feira, como é habitual, os titulares no último encontro, diante do Benfica, realizaram trabalho de recuperação. Já os restantes jogadores do plantel de Rúben Amorim treinaram normalmente no relvado. Agora, o ritmo de jogos não abranda e o foco volta a estar na Liga, sendo o Farense o adversário que se segue já neste domingo”, salientou o clube verde e branco.

De acrescentar que Adán, guarda-redes espanhol de 36 anos, cumpre a quarta temporada em Alvalade, onde conquistou um Campeonato, duas Taças da Liga e uma Supertaça sempre com Rúben Amorim no comando técnico da equipa. Agora, caso a gravidade do problema físico seja mesmo confirmada, o número 1 corre o risco de não ver o contrato renovado de forma automática por mais uma época, tendo em conta que havia uma cláusula prevista nesse contrato que previa esse cenário com 30 jogos e Adán tem… 28.