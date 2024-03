Esta terça-feira olhamos para as necessidades do Serviço Nacional de Saúde. Um dos temas mais constantes da campanha eleitoral é o de que temos de salvar o SNS. Todos os partidos dizem, de uma forma ou outra que querem salvar o SNS. Olhando mais de perto vemos que uns quando falam de SNS referem-se exclusivamente ao Serviço Nacional de Saúde 100% público, o “SNS de António Arnaut”, enquanto outros referem um SNS que seria antes um Sistema Nacional de Saúde mais integrado e mais articulado com os sectores social e particular. Na verdade há modelos para todos os gostos na Europa, o nosso modelo de SNS está longe de ser o único ou sequer o dominante. No programa de hoje queremos discutir como se organizam os sistemas de saúde um pouco por toda a União Europeia, e também por países como o Canadá e a Suíça, para tentar perceber até que ponto o nosso modelo é assim tão bom e tão perfeito. Será que temos mesmo o melhor SNS do mundo?

