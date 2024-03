(Em atualização)

A rede social Facebook está a passar por problemas na tarde desta terça-feira. Na versão móvel e na versão web, os utilizadores estão a receber avisos sobre “sessão expirada” e é pedido para iniciar sessão novamente. Quando se carrega em ok, é pedido ao utilizador que introduza a palavra-passe, apenas para receber a indicação de mais um erro — desta vez, de que os dados de acesso estão errados.

A falha não é um exclusivo do Facebook, já que outros serviços da Meta, como o Instagram ou o Messenger, também estão a funcionar com constrangimentos.

No site DownDetector já estão a ser feitas notificações sobre problemas no acesso. Até ao momento, não há indicação sobre a razão para esta falha. O Observador contactou a Meta, mas ainda não foi possível obter uma resposta.

A versão internacional do site apresentou um pico de queixas sobre a falha no Facebook às 15 horas (hora de Lisboa), com mais de 44 mil notificações.

O DownDetector apresenta um pico no Instagram também desde as 15 horas, com mais de 31 mil relatos de problemas. No entanto, os utilizadores não estão a ter a sessão terminada abruptamente, mas sim a ter dificuldade em ver novas publicações no feed.

O Threads, a rede social mais recente da Meta, que chegou ao mercado como um rival do antigo Twitter, também não está a funcionar corretamente.

Na rede social X, habitualmente usada quando outras redes sociais estão a passar por problemas, Andy Stone, líder das comunicações da Meta, confirmou a existência da falha. “Temos conhecimento de que há pessoas que estão a ter problemas a aceder aos nossos serviços. Estamos a trabalhar nisto agora”, explicou.