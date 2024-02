Abril de 1960. “Gavroche” entra em pânico quando descobre que os antigos companheiros da “organização secreta” a que pertencia foram presos e confessaram o homicídio de um dos membros do grupo, responsável pela obscura “Operação Papagaio”. Desde a adolescência que “Gavroche — alcunha pela qual Henrique dos Santos Carvalho é conhecido — está envolvido” em movimentos de oposição ao Estado Novo. Mas é só depois das eleições de 1958, em que o General Humberto Delgado desafia o regime, que tem a ideia para um plano mirabolante para pôr fim à ditadura. É no Café Gelo, ao Rossio, um conhecido pouso de artistas surrealistas habituados às noites boémias de Lisboa, que vai recrutar militantes para um movimento que pretende derrubar Salazar. “Operação Papagaio” é o novo Podcast Plus do Observador. É narrado por Miguel Guilherme e a banda sonora original é de Rita Redshoes.

