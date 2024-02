Quando foi lançada, em julho do ano passado, a Threads parecia feita para o sucesso. Em menos de cinco dias atingiu os 100 milhões de utilizadores e tornou-se na plataforma que mais rapidamente atingiu essa marca. Isto sem ter sido lançada na União Europeia, onde só chegou cinco meses depois. Neste momento, e após uma desaceleração no final do verão, tem mais de 130 milhões de utilizadores mensais ativos em todo o mundo. Mas não agrada a todos. Há quem diga que prefere “comer brócolos o dia inteiro” a utilizá-la.

Isto “num dia bom”, conta Dan Ives, da Wedbush Securities, ao Observador. Num dia mau, o analista prefere nem revelar a opção. Ives tem sido, desde julho, um crítico da Threads, rede social que utilizou apenas durante “seis ou sete horas” no dia em que foi lançada. Tempo suficiente para defender que a popularidade inicial seria “moda de curta duração” entre os que partilhavam um “sentimento anti-Musk e anti-Twitter” devido à incerteza vivida na aplicação sob a liderança do homem mais rico do mundo.

“I believe engagement over the next few months is going to go down significantly,” Wedbush’s @DivesTech says on $META Threads. “I get the hype — the anti-Twitter, [anti-Elon] Musk view — but I’d rather eat broccoli for the full day than be on Threads.” pic.twitter.com/yEUatnrbGc

— Yahoo Finance (@YahooFinance) July 10, 2023