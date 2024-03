Episódio 2: “O plano mais louco de sempre”

A derrota do General Humberto Delgado nas eleições presidenciais de 1958 deixa no ar um clima de revolta, propício à insurreição. De um lado, trama-se o Golpe da Sé, que acaba por não ir para a frente com a intervenção da PIDE e atira uma série de homens para a prisão, entre eles vários militares. Do outro, começa a formar-se um grupo de antifascistas, com raízes nos artistas surrealistas do Café Gelo — e não só. À medida que os planos vão crescendo, os dois grupos vão aliar-se. Mas um dos militares presos na sequência do Golpe da Sé vai revelar-se, meses mais tarde, o homem encontrado morto nas areias da praia do Guincho.

