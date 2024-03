Os embaixadores dos Estados-membros junto da União Europeia (UE) chegaram esta quarta-feira a acordo para reforçar o apoio militar à Ucrânia com cinco mil milhões de euros este ano, no âmbito do Mecanismo Europeu de Apoio à Paz (MEAP).

A luz verde política foi anunciada pela presidência belga do Conselho da UE na rede social X (antigo Twitter), indicando que “os embaixadores da UE chegaram a um acordo de princípio sobre uma reforma do Mecanismo Europeu de Apoio à Paz, a fim de apoiar a Ucrânia com um orçamento de cinco mil milhões de euros para 2024”.

Deal ‼️ EU Ambassadors agreed in principle on a reform of the European Peace Facility, to support Ukraine with €5 billion budget for 2024.

The ???????? remains determined to provide lasting support to ???????? & ensure that the country gets the military equipment it needs to defend itself.

— Belgian Presidency of the Council of the EU 2024 (@EU2024BE) March 13, 2024