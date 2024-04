Uma mensagem publicada pelo autoproclamado Estado Islâmico num canal de propaganda ameaça com atentados nos quartos de final da Champions em Madrid, Paris e Londres, esta semana. O jornal espanhol Marca adianta que, para já, “não há motivo para alarme” para o jogo desta terça-feira entre o Real Madrid contra o Manchester City, mas uma delegação do governo vai reunir-se de manhã, horas antes da partida, para discutir eventuais medidas adicionais de segurança.

Tanto as forças de segurança espanholas como o Real Madrid (que é o anfitrião do jogo de terça-feira) foram informados sobre a ameaça, mas não fizeram — pelo menos para já — alterações à organização do jogo. Por si só, estes jogos já contam com medidas de segurança especiais, por serem vistos como competições de alto risco pelo Ministério da Administração Interna espanhol.

O jornal escreve que o governo do país também já está à par da ameaça divulgada nas redes sociais e que uma delegação do governo (constituída por representantes do executivo nas comunidades autónomas) vai reunir-se esta terça-feira de manhã para discutir a segurança do encontro. Nessa reunião, poderão ser decididas eventuais medidas de segurança adicionais.

Mesmo antes das ameaças, já estavam preparadas medidas especiais em Madrid, que recebe na terça-feira os adeptos do Manchester City (frente ao Real Madrid) e na quarta-feira os do Dortmund (frente ao Atlético de Madrid). Segundo o jornal Marca, as autoridades já estavam atentas à possibilidade de um ataque terrorista.

As ameaças do Estado Islâmico foram veiculadas através da Fundação Al-Azaim, um dos maiores canais de propaganda do ISIS-K (Estado Islâmico), e são dirigidas a Londres (Emirates Stadium), Paris (Parc de Prince) e Madrid (Metropolitano Arena e Santiago Bernabéu). No cartaz lê-se “Kill them all” (“matem-nos a todos”).

???? ÚLTIMA HORA I El Estado Islámico amenaza con un atentado terrorista en los Cuartos de Final de la Champions ➡️ La fundación Al Azaim, medio que se encarga de difundir mensajes del Estado Islámico, ha hecho pública una imagen en la que se amenaza al Parque de los Príncipes, al… pic.twitter.com/b1LQ5hoakD — El Partidazo de COPE (@partidazocope) April 8, 2024

No final do mês passado, o Estado Islâmico também ameaçou o jogo da liga alemã do Bayern de Munique contra o Dortmund, com a polícia a reforçar a segurança nas imediações do estádio.