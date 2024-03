O grupo terrorista Estado Islâmico deixou uma ameaça ao jogo cartaz da jornada da liga alemã, o Bayern de Munique-Dortmund, que se disputa este sábado às 17h30 (hora de Lisboa). Em resposta, a polícia da cidade aumentou a segurança nas imediações do estádio,

Segundo o jornal alemão Bild, o canal de propaganda do ISIS, o Sarh al-Khilafah, publicou uma foto com um alvo vermelho a apontar para os adeptos que circundam a Allianz Arena, o estádio do Bayern de Munique, que hoje recebe o jogo da 27ª jornada da Bundesliga contra o rival Dortmund.

A foto vem acompanhada por um frase em árabe que provavelmente significa “depois do jogo”, revela o Bild, o que sugere que poderá estar a ser preparado um ataque terrorista nas imediações do recinto.

A polícia de Munique, a terceira maior cidade da Alemanha, está a par da ameaça do grupo terrorista mas sublinha não ter indicação de qualquer risco concentro para os adeptos. “Os factos são do nosso conhecimento e estão a ser investigados intensamente por nós e pelo LKA Baviera [a polícia criminal]. De acordo com a situação atual, não temos conhecimento concreto de qualquer risco. Monitorizaremos o jogo com mais efetivos”.

Ainda assim, a polícia anunciou o destacamento de mais elementos das forças de segurança para as imediações do estádio e para as estações de metro. Há cerca de 400 agentes alocados ao evento. A polícia está a verificar, de forma aleatória, a identidade de pessoas nas estações de metro e procede também à revista de mochilas ou malas.

Também o Bayern de Munique garante que conhece a ameaça e está em estreita coordenação com a polícia.

Esta não é a primeira vez que o Bayern de Munique se confronta com uma ameaça do Estado Islâmico. No verão de 2016, um homem foi preso em Munique, que planear um ataque durante o jogo de abertura da Bundesliga.