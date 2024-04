Milhares manifestaram-se pelo terceiro dia consecutivo defronte do parlamento da Geórgia para exigir a rejeição do projeto de lei conhecido como lei dos agentes estrangeiros, promovido pelo partido no poder e aprovado esta quarta-feira numa primeira votação.

“Pelo terceiro dia, os protestos dignos contra a lei russa continuam”, escreveu a Presidente da Geórgia, Salome Zurabishvili, nas redes sociais, numa nova manifestação de apoio aos protestos.

Third night of dignified protest against the adoption of the Russian law! On one side the people of Georgia , on the other 83 MP’s who voted against our European future. The people always win!

— Salome Zourabichvili (@Zourabichvili_S) April 17, 2024