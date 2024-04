Na terça-feira, Erika de Sousa Vieira Nunes, transportou, com a ajuda de uma cadeira de rodas, o suposto cadáver do tio até a um banco no Rio de Janeiro, no Brasil, com vista a conseguir um empréstimo de 17 mil reais (cerca de três mil euros).

No entanto, segundo o UOL, o motorista TVDE que transportou ambos, garantiu que o idoso encontrava-se vivo durante a viagem, que terminou num shopping porque o acesso de viaturas ao banco não é permitido. O motorista afirmou que o tio da mulher “chegou a segurar a porta do carro” antes de ser colocado na cadeira de rodas.

O motorista acrescentou ainda que Erika contou com a ajuda de outro homem para transportar o idoso de casa até ao veículo, já que o idoso não conseguia caminhar. “Erika segurava-o por um braço e o homem por outro”, afirmou o motorista, que acrescentou que uma das filhas da mulher também terá ajudado.

De acordo com o UOL, o homem que ajudou Erika a transportar o idoso até à viatura também foi ouvido pela polícia e confirmou que este se encontrava vivo quando entrou no carro. “Quando entrei na casa, o Paulo [o idoso] estava deitado na cama. Agarrei-o pelos braços com a ajuda da Erika e levei-o para dentro do carro. Consegui perceber que ele ainda respirava e tinha força nas mãos”, adiantou a testemunha às autoridades brasileiras.

Ainda assim, o resultado da autópsia não confirmou se o idoso morreu antes ou depois de chegar ao banco. Segundo o UOL, o documento revela não haver “elementos seguros” que sejam suficientes para afirmar que ele faleceu no “trajeto ou interior da agência bancária, ou que foi levado já morto à agência bancária”.

A autópsia mostra ainda que o homem pode ter morrido até sete horas antes da gravação do vídeo que circula pelas redes sociais. “De forma indireta, o perito não se opõe que o óbito tenha ocorrido entre 11h30h (locais) e 14h30h do dia 16 de abril 2024”, indica o documento.