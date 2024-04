Em atualização

Pelo menos três pessoas ficaram feridas durante a manhã desta quarta-feira, na sequência de um esfaqueamento numa escola, no País de Gales. O suspeito do ataque já foi detido pelas autoridades e as vítimas — uma delas é uma professora — foram transportadas para o hospital.

Segundo o Telegraph, a polícia não está à procura de mais nenhum suspeito e a escola, com cerca de 2 mil alunos, foi encerrada.

A polícia referiu ainda que há imagens do ataque a circular nas redes sociais e pediu que as mesmas fossem eliminadas. “Estamos cientes de que há imagens do incidente a circular atualmente nas redes sociais. Pedimos que esse conteúdo fosse removido para evitar a angústia das pessoas afetadas”, referiram as autoridades em comunicado.