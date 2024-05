Dois de maio de 2014. Foi neste dia que o Shakhtar Donetsk, equipa de futebol da Ucrânia, disputou a sua última partida na Donbass Arena. O clube foi obrigado abandonar aquela que era a sua casa devido à guerra no Donbass, que entretanto se expandiu pelo país.

Naquele dia, o Skakhtar entrou em campo frente ao Illichivets, numa partida a contar para a 28.ª jornada da Premier League ucraniana. Com pouco mais de 18 mil espectadores nas bancadas da Donbass Arena, a equipa então treinada por Mircea Lucescu venceu por 3-1, com golos de Luiz Adriano (2) e Douglas Costa.

10 years ago, on May 2, the last official match was played at Donbas Arena, the home stadium of FC Shakhtar Donetsk @FCShakhtar. This was once the place of sports celebrations and cherished memories, but then Russian aggression turned it into an abandoned wasteland. pic.twitter.com/XV8MUeKHQ5

— Ukraine.ua (@ukraine_ua) May 2, 2024