A ministra da Saúde, Ana Paula Martins, convidou Jaime Alves, número dois de Fernando Araújo na direção-executiva do SNS, para liderar a Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS). O Expresso avança, esta sexta-feira, que o convite — que foi recusado — terá sido feito sem o conhecimento de Araújo.

Após a recusa de Jaime Alves, que contactado pelo Expresso não quis fazer comentários, a governante indicou o nome de André Trindade para suceder a Víctor Herdeiro na presidência do instituto, que tem como missão “assegurar o planeamento e a gestão dos recursos financeiros do Ministério da Saúde e do SNS”. O nome do gestor está, neste momento, na Comissão de Recrutamento e Seleção para a Administração Pública (Cresap).

De acordo com o semanário, André Trindade foi o autor do plano de negócios da Unidade Local de Saúde (ULS) Santa Maria, considerando que este poderia “complementar e reforçar o mérito da avaliação e da decisão económica pelo cenário de criação da ULS já anteriormente demonstrado”.

Desta forma, o gestor é defensor da reforma de Fernando Araújo enquanto a ministra Ana Paula Martins é avessa ao projeto de ULS com hospitais universitários. Contactado pelo Observador, o Ministério da Saúde não quis fazer quaisquer comentários à notícia avançada pelo Expresso.