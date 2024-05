Portugal não vai enviar representação diplomática à cerimónia de tomada de posse do Presidente da Federação Russa, Vladimir Putin, que vai decorrer esta terça-feira a partir das 10 da manhã, hora portuguesa. A informação foi confirmada ao Observador por fonte oficial do Ministério dos Negócios Estrangeiros, que informa que a embaixadora de Portugal na Rússia, Madalena Fischer, também não vai marcar presença no evento.

Junta-se assim à lista de países que, segundo a Reuters, decidiram boicotar a oficialização do sexto mandato de Putin, entre eles os Estados Unidos da América e a Alemanha. Um porta-voz da União Europeia também confirmou que o embaixador do bloco europeu na Rússia não irá comparecer na cerimónia, de acordo com a posição da maioria dos estados membros.

“Não consideramos que as eleições tenham sido livres e justas, mas ele é o presidente da Rússia e vai continuar nessa qualidade”, afirmou o porta-voz do Departamento de Estado dos EUA, Matthew Miller, em declarações à agência noticiosa. O Reino Unido e o Canadá também confirmaram que não enviaram representantes para assistir à cerimónia.

Além de França, é de esperar que Hungria e a Eslováquia participem na tomada de posse, mesmo que Kiev tenha pedido que os resultados eleitorais que deram a vitória a Putin não fossem reconhecidos externamente.