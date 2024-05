O escritor, ex-autarca e ex-inspetor da Polícia Judiciária Francisco Moita Flores terá sofrido um acidente com o seu carro, na zona da Lourinhã — ainda que os Bombeiros Voluntários da Lourinhã não confirmem os contornos do atropelamento, apenas a ocorrência, o Observador sabe que o carro não estaria travado e terá atingido as pernas de Moita Flores. Após ter sido dado o alerta, acabou por ser transportado para o serviço de Urgência do Hospital de Torres Vedras pelos bombeiros. Não corre, no entanto, risco de vida.

Moita Flores foi atropelado, ao início da tarde desta terça-feira, quando saía da casa de férias que detém na localidade de Porto Dinheiro (freguesia de Ribamar, no concelho da Lourinhã), tendo ficado ferido nos “membros inferiores”, explica uma fonte ao Observador.

Os Bombeiros Voluntários da Lourinhã, questionados esta tarde, confirmaram o acidente que vitimou Moita Flores, adiantando que ex-Presidente da Câmara Municipal de Santarém foi transportado para a unidade hospitalar mais diferenciada na região oeste. “Tratou-se um atropelamento e o transporte foi feito para o Hospital de Torres Vedras”, explicam os bombeiros. Ao Observador, fonte hospitalar também confirmou que o escritor deu entrada naquela unidade, sublinhando que Moita Flores não corre risco de vida.