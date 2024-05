O Presidente da Republica alertou esta quarta-feira para a importância de garantir a viabilização do próximo Orçamento do Estado para manter o equilíbrio das contas públicas, apelando ao diálogo entre o Governo e a oposição.

“A viabilização do Orçamento implica diálogo. Quando não há maioria, todos têm que dialogar. Não é só aqueles que não estão no Governo. Quem está no Governo também tem a responsabilidade de dialogar”, disse o Presidente da República, à margem da sessão de encerramento da conferência “Millennium Talks COTEC Inovation Summit”, que decorreu no Europarque, em Santa Maria da Feira, no distrito de Aveiro.

No seu discurso, perante uma plateia de empresários e gestores, o Presidente da República disse que viu com “júbilo nacional” a recente aprovação do Orçamento nos Açores, esperando que o mesmo aconteça com o Orçamento da Madeira e o Orçamento nacional.

“Espero ver também com júbilo uma passagem célere do Orçamento madeirense e (…) a passagem até ao fim do ano, no calendário previsto, do Orçamento para 2025 a nível nacional”, referiu.

Para o Presidente, isso seria a comprovação daquilo que se pode inferir da maturidade dos portugueses e de que é possível haver “crises inesperadas e inesperáveis” e ainda assim haver “uma capacidade de continuidade de estabilidade, continuidade e previsibilidade num domínio muito importante da nossa economia”.