Lancia Ypsilon só é revelado em Fevereiro, mas já o pode ver aqui

A Lancia, do Grupo Stellantis, anunciou que o novo Ypsilon tem apresentação agendada para Fevereiro, altura em que o modelo surpreenderia ao revelar uma estética mais sofisticada e ousada, além de dimensões mais generosas. Sucede que, durante as sessões oficiais de fotografia e filmagem, que tiveram lugar em Itália, algum dos presentes no evento resolveu tirar umas fotos, que Masera publicou no Facebook e que pode ver aqui.

O interior do Ypsilon, onde se destaca o painel de instrumentos digital 3 fotos

As imagens divulgadas à revelia da Lancia revelam um novo Ypsilon melhor do que as expectativas mais optimistas. A actual geração (que data de 2011) é estreita (1,67 m) e limitada por um comprimento de 3,84 m e uma distância entre eixos de 2,39 m, o que o colocava no segmento dos citadinos, mas o Ypsilon que vai ser apresentado em breve e que assenta sobre a mesma plataforma que serve o Peugeot 208 e o Opel Corsa será facilmente mais largo (1,75 m), além de mais comprido (4,05 m) e de mais generoso entre eixos (2,54 m), o que deixa antever mais espaço no habitáculo e na mala.

Porém, a Lancia não se satisfez apenas em produzir um Ypsilon maior, dotando-o igualmente com linhas mais sofisticadas. Isto porque a geração anterior era comercializada somente em Itália e por preços acessíveis, mas a nova geração tem de elevar a fasquia, para estar em sintonia com o estatuto de marca de luxo que a Stellantis atribuiu à renovada Lancia, em companhia da Alfa Romeo e da DS. A frente ganha uma assinatura luminosa distinta e repleta de personalidade, enquanto na traseira surgem farolins que fazem lembrar o mítico Lancia Stratos, semelhanças reforçadas pela forma da zona posterior do modelo, respeitando a filosofia do protótipo Pu+Ra HPE.