Um agente da Polícia Municipal de Lisboa agrediu um condutor de um tuk-tuk que estaria indevidamente estacionado na zona do Terreiro do Paço, noticiou esta sexta-feira a SIC. Um vídeo do momento, gravado por quem passava na rua e que têm estado a correr as redes sociais, mostra um agente a correr na direção do motorista e a dar-lhe uma cabeçada e empurrá-lo com violência.

Numa resposta escrita enviada à SIC, a Polícia Municipal de Lisboa refere que tem conhecimento dos vídeos da agressão que estão a circular. Adianta que já “foram acionados os mecanismos disciplinares” no sentido “do apuramento de responsabilidades”.

Polícia dá duas cabeçadas a condutor de TukTuk em Lisboa ???? pic.twitter.com/Er4kP5itAT — Bilbia mt engarsada (@BilbiaOfissial) May 30, 2024

Num enquadramento do caso, a polícia começa por referir que uma patrulha da Divisão de trânsito da Polícia Municipal de Lisboa se apercebeu da presença de vários tuk-tuk estacionados de forma “irregular” sobre o passeio junto à passadeira no Cais das Colunas, prejudicando “a livre e normal circulação de peões e de viaturas”. Os agentes pediram aos condutores para retiraram os tuk-tuk do local e dois deles “mostraram-se mais reticentes, ignorando a presença dos polícias e a ordem que lhes havia sido dada e repetida por diversas vezes”, relata a Polícia Municipal de Lisboa.

“Um dos infratores, mantendo uma postura de não colaboração, tornou-se agressivo e continuou a desobedecer aos agentes, apesar das inúmeras advertências sobre a ilicitude do seu comportamento”, relata, acrescentando que os agentes foram “constantemente desafiados e desautorizados”. Por esse motivo terá sido inclusivamente elaborado um Auto de Notícia que foi encaminhado para o Ministério Público.