Há azares que não se explicam, apenas existem. Azares que em condições normais não deveriam acontecer, azares que fazem parte do futebol. Ainda este domingo aconteceu isso na campeã europeia Itália, que perdeu para o Europeu um dos seus titulares, Giorgio Scalvini, na última partida da Serie A onde a Atalanta tentava subir ainda ao terceiro lugar frente à Fiorentina (perdeu, não conseguiu e viu o jovem central de 20 anos contrair uma rotura de ligamentos no joelho). O infortúnio pode chegar a todos e desta vez tocou também a Portugal, com Roberto Martínez a ter de mexer na lista de 26 convocados para a fase final.

Otávio, médio que foi uma das unidades em maior evidência no último Campeonato do Mundo no Qatar, fez a final da Taça do Rei saudita na passada sexta-feira (que o Al Nassr perdeu diante do Al Hilal nas grandes penalidades), viajou para Portugal e recebeu a pior notícia que poderia ter nesta fase: no seguimento de uma época longa e desgastante, com vários períodos com encontros de três em três dias, o médio sofreu uma rotura muscular e vai falhar o Europeu, sendo substituído por Matheus Nunes, do Manchester City.

Como o azar de uns acaba por ser a sorte de outros, o médio de 25 anos volta a integrar uma lista nacional na fase final de uma grande competição, já depois de ter marcado também presença no Qatar. Matheus Nunes, que esta época ganhou pela primeira vez a Premier ao serviço do City, realizou um total de 31 encontros na presente temporada (dois no Wolverhampton, a antiga equipa) com cinco assistências em 1.541 minutos.

De recordar que a Seleção tem registado problemas de última hora em quase todas as últimas competições internacionais que realizou. No Mundial de 2022, ainda a mais de um mês da viagem para o Qatar, Diogo Jota teve um problema muscular com maior gravidade e ficou de fora. Antes, no Euro-2020, João Cancelo testou positivo à Covid-19 e foi substituído por Diogo Dalot na convocatória. Recuando um pouco mais, Bernardo Silva, que é hoje um indiscutível de Portugal, contraiu uma lesão muscular perto da altura da convocatória e não entrou nas opções de Fernando Santos para o Europeu de 2016. Puxando o filme mais atrás, Rúben Amorim foi chamado quando a Seleção já estava na África do Sul para o Campeonato do Mundo de 2010 depois de uma lesão contraída por Nani, sendo que Pepe só foi também confirmado à última hora.