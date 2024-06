Em atualização

O Presidente dos Estados Unidos da América (EUA), Joe Biden, garantiu que não vai conceder um indulto presidencial se o filho for condenado. Hunter Biden está a ser julgado num processo relacionado com a tentativa de compra de uma arma de fogo em 2018.

Numa entrevista à ABC News, que ainda não foi publicada na íntegra, Joe Biden assegurou igualmente que aceitará o desfecho do processo judicial que envolve o filho, que se declarou inocente em tribunal em outubro do ano passado.

Na área da Justiça, o Chefe de Estado norte-americano reiterou a ideia de que Donald Trump, o ex-Presidente e muito provável adversário às eleições presidenciais, teve um julgamento “justo”, no caso da falsificação de documentos para ocultar o pagamento à atriz pornográfica Stormy Daniels. Joe Biden aproveitou ainda para criticar o antecessor, acusando-o de tentar “minar” o Estado de direito.

Numa entrevista que abordou a guerra na Ucrânia, as migrações e o conflito no Médio Oriente, Joe Biden indicou, nesta última temática, que tem falado constantemente com o primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, pedindo-lhe uma retirada segura dos civis do sul de Rafah. “Eu acho que ele me ouve”, afirmou o líder norte-americano.