O Euro-2024 não começou da melhor maneira para a Dinamarca, mas nem isso faz com que Morten Hjulmand e Alexander Bah deitem a toalha ao chão ou pensem já no regresso a Portugal. No final empate a uma bola frente à Eslovénia, em Estugarda, na estreia na fase de grupos, os dinamarqueses da “Segunda Circular” falaram com os jornalistas portugueses e deixaram claro que passar o Grupo C é perfeitamente possível. Só depois se pensa a sério em Sporting e Benfica, mas por enquanto, ainda há espaço para deixar mensagens para leões e águias. Da capitania à forma física.

“Não sei se estou pronto para ser capitão, mas claro que quero”

Morten Hjulmand convenceu os sportinguistas de várias formas esta temporada e o perfil de liderança foi sem dúvida uma delas. O médio do Sporting está na calha para entrar no trio de capitães na próxima época, tendo em conta as saídas de Luís Neto e António Adán. Não sendo Seba Coates eterno, há que pensar no futuro e esse pode passar por Hjulmand.

O dinamarquês não rejeita a ideia, bem pelo contrário. Quando questionado pelo Observador sobre se está pronto para ser capitão da Dinamarca e do Sporting, Morten responde: “Não sei, têm de perguntar aos treinadores. Mas claro que sim, claro que quero ser capitão. Quem sabe um dia”.

Mas para esse dia chegar no Sporting, talvez seja melhor não demorar, porque o médio de 24 anos tem mercado e tubarões à espreita. Quanto a isso, fecha-se em copas: “Agora estou focado na Seleção e só a pensar nos três pontos que temos de fazer no próximo jogo. […] Há muitas equipas grandes a ver o Euro, mas eu já estou numa grande equipa”, diz.

Ainda sobre a próxima época, convidámos Hjulmand a avaliar a estratégia leonina: não sai ninguém, mas há gente para entrar, pelo menos até agora. Responde o médio do Sporting: “O plantel que temos neste momento é muito forte, mas essa é uma pergunta para o diretor-desportivo. Eu aqui estou concentrado na Seleção, neste momento. Mas estou pronto para uma nova temporada com o Sporting”.

Pronto para nova temporada, com o balanço da atual. Morten admite que a época no Sporting ajudou a estar em forma para o campeonato da Europa: “Eu estou com muita confiança agora, depois da época que fiz com o Sporting. Tenho grandes memórias com eles e tento trazer o meu estilo de jogo aqui para a Seleção também”. Para isso, e apesar de serem rivais, ajuda também ter um colega que conhece bem. Mas agora com a mesma cor: Alexander Bah. “Ainda temos batalhas para travar no Sporting e no Benfica, mas sabe bem estarmos do mesmo lado aqui, claro. Eu sei como ele joga e ele sabe como eu jogo. Acho que é uma coisa natural”.

Quem faz o sentido inverso é Gonçalo Inácio. Habituado a vestir as mesmas cores do central português, Hjulmand pode agora defrontá-lo. Mas encontre ou não Portugal, deixa uma dica a Roberto Martínez: “Portugal está muito forte e espero que o Gonçalo Inácio jogue”.

“O meu corpo estava cansado, mas agora estou de volta”

Alexander Bah mantém as cores. O lateral-direito do Benfica deixou um grande sorriso assim que ouviu “Portugal” e de pronto quis deixar uma mensagem aos benfiquistas: “Tenho saudades do Benfica, claro. Portugal é a minha casa agora e tu tens sempre saudades de casa. Mas agora estou aqui e os dinamarqueses também foram incríveis, parecia que estávamos a jogar na Dinamarca”, diz o defesa encarnado.

Bah atravessou vários problemas físicos na última temporada, mas descansa os adeptos do Benfica. Aliás, diz que está “de volta”. “Acabei bem a época no Benfica, tive uns bons momentos antes de ter uma pequena lesão nos últimos jogos. O meu corpo estava cansado, eram demasiados jogos em pouco tempo. Mas agora estou de volta e sinto-me bem. Estou ansioso pelo que vou fazer no Euro, vamos ver”.

Sobre aquilo que pode fazer a Dinamarca, alinha com o (aqui) colega Hjulmand. Não há espaço para pessimismo: “Começar com um empate não era o que queríamos. Mas é o que é. Agora temos de fazer algo em grande contra a Inglaterra e continuo a achar que as hipóteses de passar o grupo são boas. Estamos positivos e temos de trabalhar muito”.

E se pela frente estiver a “casa”? Ou seja, Portugal? “Claro que gostava de jogar contra vocês”, diz o defesa do Benfica. A Dinamarca defronta agora a Inglaterra na segunda jornada da fase-de-grupos do Euro 2024, no próximo dia 20. Dia 25, o adversário é a Sérvia. Por agora, os dinamarqueses ficam na segunda posição do Grupo C, em igualdade pontual com a Eslovénia, um ponto.