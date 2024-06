No último jogo do terceiro dia do Euro 2024 e na primeira jornada do Grupo C, Sérvia e Inglaterra entravam em campo já depois de Dinamarca e Eslovénia terem empatado. Ou seja, os sérvios já tinham noção de que a possibilidade de passagem aos oitavos de final era uma realidade, enquanto que os ingleses já sabiam que podiam assumir a liderança isolada.

Inglaterra começava em Gelsenkirchen uma nova caminhada com uma das melhores gerações das últimas décadas, procurando claramente chegar novamente à final do Europeu tal como aconteceu há três anos — e, desta feita, vencê-la. Os ingleses não conquistam qualquer troféu desde 1966 e do Mundial organizado em casa e nunca venceram o Campeonato da Europa, alimentando uma ambição quase imensurável e uma esperança que se estende do relvado aos adeptos.

???????? 40' | ???????? Sérvia 0- 1 Inglaterra ???????????????????????????? Bellingham ???????????????????????????? já leva 53 acções, ainda não perdeu um duelo (em 8) e já molhou a sopa. Em todo o lado.#SRBENG #EURO2024 pic.twitter.com/zfGI1nLYGC — GoalPoint (@_Goalpoint) June 16, 2024

Assim, este domingo, Gareth Southgate apostava em Alexander-Arnold no meio-campo, com Kyle Walker e Trippier nas laterais, e tinha um ataque letal com Jude Bellingham, Phil Foden, Bukayo Saka e Harry Kane. Do outro lado, no primeiro Europeu enquanto Sérvia e sem Montenegro ou Jugoslávia, Dragan Stojković deixava Dusan Tadic no banco e colocava dois elementos no setor mais ofensivo, Vlahovic e Mitrovic. Gudelj, antigo jogador do Sporting, e Zivkovic, antigo jogador do Benfica, também eram titulares nos sérvios.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Inglaterra entrou melhor, assumindo desde logo o controlo do jogo e chegando ao fim do quarto de hora inicial com mais de 80% de posse de bola. A Sérvia afundou e juntou os setores no último terço, mas acabou mesmo por sofrer o primeiro golo antes dos primeiros 15 minutos: Saka foi lançado em profundidade na direita e cruzou já em cima da linha de fundo, com Bellingham a aparecer na área vindo de trás para cabecear para dentro da baliza (13′).

Os ingleses perderam alguma intensidade depois do golo, com Mitrovic a ficar muito perto do empate na sequência de um erro de Alexander-Arnold (20′), mas Walker quase aumentou a vantagem num lance em que arrancou em velocidade, mas não chegou a rematar (25′). Já nada mudou até ao intervalo, mas Dragan Stojković ainda teve de trocar Kostic, por lesão, por Mladenovic.

???????? INTERVALO | ???????? Sérvia 0- 1 Inglaterra ???????????????????????????? ???? "Leões" ingleses entraram forte mas o jogo foi acalmando. Sérvios sem enquadrados, cantos e com apenas uma acção na área inglesa

???? Bellingham e mais 10, até agora#SRBENG #EURO2024 pic.twitter.com/ERBNVrl8CM — GoalPoint (@_Goalpoint) June 16, 2024

O selecionador sérvio voltou a mexer no início da segunda parte, trocando Gudelj por Ivan Ilić, e os ingleses regressaram algo desorientados do intervalo. A Sérvia estava melhor, mais incisiva e subida no relvado, enquanto que Inglaterra não conseguia transformar a posse de bola num domínio claro — tanto que Kane começou a recuar no terreno, procurando incluir-se na saída a jogar da equipa para criar situações de superioridade numérica no meio-campo.

Dragan Stojković fez mais duas substituições à passagem da hora de jogo, lançando Luka Jovic e Dusan Tadic, e Gareth Southgate respondeu pouco depois ao trocar Alexander-Arnold por Conor Gallagher. Inglaterra colocava-se completamente a jeito, entregando a iniciativa à Sérvia e afastando-se cada vez mais da baliza adversária, mas ia conseguindo manter a vantagem.

Kane cumpre o 12.º jogo em Europeus e passa a ser o jogador ???????????????????????????? inglês com mais jogos na competição + jogos pela ???????????????????????????? em Europeus:

12 Kane⬆????

11 Gary Neville

10 Rooney

10 Sterling

10 Walker⬆#EURO2024 pic.twitter.com/QWBginmkjf — Playmaker (@playmaker_PT) June 16, 2024

Até ao fim, Harry Kane ainda cabeceou à barra (77′) e Pickford parou um remate de Vlahovic com uma grande defesa (82′), mas já nada mudou. Inglaterra venceu a Sérvia em Gelsenkirchen e assumiu a liderança isolada do Grupo C, sendo a principal beneficiada do empate entre Eslovénia e Dinamarca e deixando a passagem aos oitavos de final muito bem encaminhada.

???????? FINAL | ???????? Sérvia 0- 1 Inglaterra ???????????????????????????? ???? Ingleses cumprem os mínimos, num jogo que prometeu mais do que ofereceu (apenas 4 remates à baliza)

???? Match Report e Ratings de todosos jogos em https://t.co/QZuwKyufuG#SRBENG #EURO2024 pic.twitter.com/2THdQj4JRi — GoalPoint (@_Goalpoint) June 16, 2024

A pérola

Como não? Jude Bellingham encheu o campo, principalmente na primeira parte, e demonstrou que é muito mais do que o festival mediático que se tem criado à sua volta. O médio do Real Madrid tornou-se o primeiro jogador a participar em três fases finais com Inglaterra antes de cumprir 21 anos, marcou o golo que garantiu a vitória inglesa e voltou a entregar uma verdadeira candidatura à Bola de Ouro.

O joker

De forma pouco expectável, Kieran Trippier. Gareth Southgate só levou para o Euro 2024 um lateral esquerdo de raiz, Luke Shaw, mas o jogador do Manchester United passou grande parte do temporada lesionado e surge na Alemanha sem ritmo. Trippier foi o primeiro a ser adaptado à esquerda da defesa, soltando Kyle Walker para a direita e Alexander-Arnold para o meio-campo — ou seja, demonstrando uma polivalência que permite a Inglaterra ter várias alternativas com soluções reduzidas.

A sentença

Com este resultado, Inglaterra assumiu a liderança isolada do Grupo C e beneficiou do empate entre a Eslovénia e a Dinamarca. Os ingleses são ainda mais os principais candidatos à vitória no grupo e a uma das vagas nos oitavos de final, deixando a segunda totalmente em aberto para ser discutida pelos três adversários.

A mentira

A Sérvia não é o elo mais fraco. Num grupo difícil, com Inglaterra, Dinamarca e Eslovénia, os sérvios foram quase sempre melhores durante a segunda parte contra os ingleses e poderiam ter empatado, falhando essencialmente na finalização e na definição do último passe. Mitrovic, Zivkovic e Mladenovic foram dos melhores elementos da seleção e o apuramento para os oitavos de final, independentemente da derrota deste domingo, nunca poderá estar fora de questão.