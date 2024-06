O presidente do Conselho de Administração da RTP, Nicolau Santos, defendeu esta terça-feira a necessidade de refundar a RTP3, já que o canal de notícias tem estado a perder terreno face à concorrência.

O objetivo é “uma refundação da RTP3”, afirmou Nicolau Santos, que falava na comissão parlamentar de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto, no âmbito da audição da entidade.

“Nenhum Conselho de Administração tem poder de fechar canais, só uma decisão do accionista Estado é que pode levar” ao fecho ou abertura de um canal, asseverou Nicolau Santos, em resposta ao Bloco de Esquerda (BE).

No caso da RTP3, “temos um problema”, porque “efetivamente estamos a concorrer com outros canais e estamos a perder”, assumiu o gestor.

A RTP3 concorre com o canais de notícias SICN, CNN e, desde segunda-feira, com o Now. Os outros canais têm, em termos de contratação, uma margem de manobra mais elevada. “Quando chegámos [à RTP] havia uma política de pagamento a comentadores que era manifestamente surpreendente”, caracterizou, já que não havia equidade.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Agora, a RTP3 paga 350 euros, com mínimo de 150 euros, por participação.

“Pagamos bastante menos que os outros e eles têm mais capacidade de escolher” os comentadores, argumentou Nicolau Santos, referindo que no quadro de renovação dos estúdios vão pensar no que fazer à RTP3: se é preciso alterar programação, um diretor para o canal [atualmente depende do diretor da RTP1], apresentadores, entre outros.

“Estamos a trabalhar nisso, os resultados em televisão não são imediatos, é algo que vamos fazer”, insistiu.

Por várias vezes, Nicolau Santos defendeu a necessidade da RTP ter capacidade de contratar, de “poder contratar” alguém para um determinado projeto num determinado momento.