O ex-presidente da Câmara da Batalha José António Martins de Sousa Lucas faleceu na manhã deste domingo com 64 anos de idade, vítima de doença prolongada, informou aquela autarquia do distrito de Leiria.

António Lucas foi vice-presidente da câmara de 1994-1998, presidente da autarquia durante 16 anos, nos sucessivos mandatos de 1998 a 2013, primeiro eleito pelo CDS-PP e depois pelo PSD, e presidente da Assembleia Municipal da Batalha de 2013 a 2017.

Numa mensagem deixada nas redes sociais, o município da Batalha refere que “António Lucas foi o rosto de entrega à causa pública, tendo marcado a Batalha e os batalhenses, deixando um significativo legado”.

Na comunicação, a Câmara dirigida por Raul Castro recorda as palavras do antigo autarca dirigidas aos colaboradores municipais no último ano de mandato: “Eu sou apenas o rosto de um projeto. Só há momentos de glória porque todos trabalhamos com o mesmo objetivo de criar melhores condições para a população do concelho“.

Segundo o jornal Região de Leiria, António Lucas esteve nos últimos anos também ligado à administração de empresas e consultoria e integrou as direções da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários e da Santa casa da Misericórdia da Batalha.