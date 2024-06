Pelo menos oito pessoas morreram esta segunda-feira num grande incêndio que deflagrou num edifício em Moscovo, como avança a Reuters. Segundo a imprensa russa, seis pessoas morreram como consequência direta do incêndio e duas saltaram dos pisos de cima do edifício, morrendo na queda.

O incêndio deflagrou no interior de um edifício, que pertencerá a um centro de investigação para a indústria da defesa russa. Na origem do incêndio terá estado um explosão causada por uma botija de gás de uma das 30 empresas sediadas no prédio, adiantou a agência russa Tass.

Em imagens divulgadas nas redes sociais, é possível ver pessoas no interior dos andares afetados a pedir socorro. Segundo o governador da região de Moscovo, Andrei Vorobiov, duas mulheres que também estavam no mesmo prédio estão desaparecidas e um outro homem, de 34 anos, foi socorrido e transportado para o hospital.

????????????BREAKING: AT LEAST 4 DEAD IN RUSSIA BUILDING FIRE

An office building in Fryazino, 20km from the center of Moscow, has been engulfed in flames, with reports of many people still trapped inside.

2 people jumped out of the burning building and died upon impact, while initial… pic.twitter.com/T3SjcnLwDC

— Mario Nawfal (@MarioNawfal) June 24, 2024