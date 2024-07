Depois das críticas ao mau desempenho no debate para as eleições presidenciais da última semana, a família do Presidente dos Estados Unidos defende a continuidade de Joe Biden sua campanha. “Toda a família está unida”, disse fonte bem colocada na Casa Branca ao The New York Times, acrescentando que Biden não vai desistir da corrida eleitoral e que essa não foi uma possibilidade em cima da mesa. “Tem de levantar-se e lutar”, foi o que a família disse ao presidente dos EUA, segundo a mesma fonte.

Também esta semana, a primeira-dama norte-americana já tinha falado em defesa do marido após o mau resultado no debate, reconhecendo que o chefe de Estado já não é mais “jovem”.

“Ele não é um homem jovem. Depois do debate de ontem à noite, ele disse: ‘Sabes, Jill, não sei o que aconteceu. Não me senti muito bem’”, assumiu Jill Biden durante evento em Nova Iorque. “O que o meu marido sabe fazer é dizer a verdade. Quando é derrubado, Joe levanta-se e é isso que estamos a fazer hoje”, sublinhou.

Outra das mais insistentes vozes em defesa da campanha do atual Presidente norte-americano é o seu filho, Hunter Biden, que tem sido há muito tempo um fiel conselheiro do pai durante o seu mandato e campanha.

Segundo o The New York Times, Hunter quer que os Estados Unidos vejam o seu pai como um homem “forte e com domínio dos factos” e não como “velho e hesitante”. Joe Biden tem discutido junto aos seus principais conselheiros os próximos passos da campanha e tem agendado para esta segunda-feira uma crucial reunião que pode defenir o seu futuro.

No entanto, as disputas internas entre os democratas foram acesas após um dos maiores financiadores da campanha, John Morgan, ter culpado publicamente nas suas redes sociais três dos principais conselheiros de Joe Biden pelo mau desempenho no debate.

Biden has for too long been fooled by the value of Anita Dunn and her husband. They need to go… TODAY

The grifting is gross. It was political malpractice.

Cc/ @JoeNBC @maggieNYT @Messina2012 @katierogers

— John Morgan (@JohnMorganESQ) June 30, 2024