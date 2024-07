Roma oficializa a saída do guarda-redes Rui Patrício

A Roma oficializou nesta terça-feira a saída do guarda-redes internacional português Rui Patrício, que terminou o vínculo ao clube, depois de três épocas ao serviço dos “giallorossi“, clube em que conquistou uma Liga Conferência Europa de futebol.

“Obrigado por tudo, Rui”, escreveu o clube italiano nas redes sociais, com uma mensagem ilustrada com uma fotografia do guardião português.