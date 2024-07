Dois bombeiros ficaram esta quarta-feira feridos, um deles com gravidade, na sequência de um incêndio que evoluiu para a explosão de uma botija de gás, no concelho de Porto de Mós, informou fonte do Comando sub-regional de Leiria.

De acordo com a mesma fonte, às 14h39 foi dado o alerta para um incêndio numa das tasquinhas das Festas de São Pedro, que decorrem até domingo, no concelho de Porto de Mós, distrito de Leiria.

“O incêndio numa das tascas evoluiu para o rebentamento de uma botija de gás, causando dois feridos: um grave e um ligeiro. Os feridos são bombeiros da corporação de Porto de Mós”, indicou. À rádio Observador, a mesma fonte avançou que o ferido grave foi um bombeiro atingido na cara e que o ferido ligeiro foi atingido numa mão. Pelas 15h14 a situação estava controlada, mas as chamas danificaram tasquinhas e carros estacionados no local.

No terreno, encontram-se 25 homens dos Bombeiros Voluntários de Porto de Mós, INEM e Proteção Civil, apoiados por oito veículos.