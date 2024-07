A polícia queniana anunciou a detenção de mais de 270 pessoas, das quais 204 na capital, Nairóbi, por suspeita de cometerem atos criminosos durante as manifestações antigovernamentais de terça-feira.

Foram registados saques e danos materiais generalizados durante as manifestações organizadas por jovens em várias cidades do país, com alguns manifestantes a admitirem que o movimento foi infiltrado por alguns elementos criminosos.

O Quénia tem sido abalado nas últimas duas semanas por uma onda de protestos, desencadeada pelo projeto de orçamento para 2024—25, que previa novos impostos, e resultou num descontentamento mais amplo contra o Presidente, William Ruto, eleito em 2022.

“As forças de segurança em todo o país identificaram suspeitos que estavam envolvidos em atividades criminosas sob o pretexto de protesto e levaram-nos sob custódia”, afirmou a Direção de Investigação Criminal num comunicado publicado na rede social X (antigo Twitter) na terça-feira à noite. No total, 204 suspeitos foram detidos na capital, Nairóbi, e 68 outros em várias partes do país, acrescentou.

