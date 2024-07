Protestos antigovernamentais em Nairóbi, capital do Quénia, foram dispersados com gás lacrimogéneo esta terça-feira. As imagens, partilhadas pela Sky News, mostram confrontos violentos e a polícia de choque nas ruas da cidade, com nuvens de gás lacrimogéneo a espalharem-se ao longo de uma estrada principal.

Os manifestantes rejeitaram os apelos do presidente queniano, William Ruto, para conversações, mesmo depois de este ter abandonado a proposta de aumento dos impostos.

BREAKING: Anti-government protests are taking place in Kenya's capital Sky's @YousraElbagir reports live from Nairobi ⬇️https://t.co/PAiZ4D1jU3 ???? Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/K0cG8oeRx3 — Sky News (@SkyNews) July 2, 2024

Na quinta-feira, a polícia queniana disparou balas de borracha e gás lacrimogéneo contra pequenos grupos de manifestantes que voltaram a protestar em Nairóbi contra as políticas do governo. Dezenas de pessoas foram mortas em confrontos desde 18 de junho, a maior parte das quais foram abatidas por agentes da autoridade na semana passada, quando os manifestantes tentaram invadir o parlamento para impedir que os políticos votassem os aumentos.

O movimento de protesto anti-impostos, apelidado de “Ocupar o Parlamento” (Occupy Parliament), foi lançado nas redes sociais pouco depois da apresentação ao parlamento, a 13 de junho, do projeto de orçamento para 2024-2025, que inclui um IVA de 16% sobre o pão e um imposto anual de 2,5% sobre os veículos particulares.

Após o início dos protestos, o governo, que considerava necessários novos impostos devido ao pesado endividamento do país, anunciou em 18 de junho que retirava a maior parte das medidas previstas para o efeito.

O Quénia, uma das economias de crescimento mais rápido da África Oriental, registou uma inflação homóloga de 5,1% em maio, com os preços dos alimentos e dos combustíveis a aumentarem 6,2% e 7,8%, respetivamente, segundo o Banco Central.

Um terço dos cerca de 51,5 milhões de habitantes do país vive abaixo do limiar de pobreza. O projeto de orçamento está atualmente a ser debatido no parlamento, com vista a uma votação final antes de 30 de junho.