A China garantiu esta quinta-feira que “respeitará estritamente as regras da Organização Mundial do Comércio (OMC)” durante a sua investigação sobre a concorrência desleal relativamente a alguns produtos de carne de porco da União Europeia (UE).

O porta-voz do Ministério do Comércio, He Yadong, explicou que a investigação antidumping — produção abaixo do custo de produção — contra estes produtos “seguiu-se a um pedido formal da indústria nacional” e reflete o esforço do país “para preservar a ordem no comércio externo e garantir uma concorrência leal”.

Esta quinta-feira, entram em vigor, a título provisório, as taxas alfandegárias adicionais que a Comissão Europeia (CE) anunciou sobre as importações de veículos elétricos chineses.

Nas últimas semanas, Pequim aumentou a pressão com uma investigação sobre a carne de porco oriunda da Europa e com a imposição de taxas adicionais sobre veículos de grande porte ou investigações antidumping sobre os produtos lácteos.

O porta-voz explicou que, de acordo com os procedimentos antidumping da China, as partes interessadas tinham um período de 20 dias a partir do anúncio da investigação, feito em 17 de junho, para se “registarem e participarem” na mesma. O inquérito prosseguirá “através da recolha de amostras e da realização de inquéritos”, acrescentou.

“A autoridade responsável pelo inquérito respeitará estritamente as regras da OMC e a legislação nacional para proteger efetivamente os direitos e interesses legítimos das partes interessadas”, afirmou o porta-voz.

Segundo dados da Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP), Portugal exportou um total de seis milhões de euros em carne de porco para a China no ano passado.